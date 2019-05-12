Абрамович вошёл в десятку самых богатых людей Великобритании

Российский бизнесмен и владелец «Челси» Роман Абрамович занял 9-е место в рейтинге самых богатых людей Великобритании, опубликованном газетой The Sunday Times.



Абрамович улучшил своё положение в списке по сравнению с прошлым годом, поднявшись с 13-го на 9-е место. Состояние российского бизнесмена оценивается в £ 11,22 млрд (около € 13 млрд). За год состояние Арбамовича выросло примерно на £ 1,88 млрд (около € 2,17 млрд). Осенью прошлого года в СМИ сообщалось, что Абрамович готов продать лондонский клуб, однако позже бизнесмен отклонил ряд предложений.



На 8-м месте в рейтинге расположился другой российский бизнесмен — Алишер Усманов, который в августе 2018 года продал 30% акций лондонского «Арсенала» американскому бизнесмену Стэну Кронке. Состояние Усманова оценивается в £ 11,33 млрд (около € 13,11 млрд).