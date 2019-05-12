Зидан — о Погба: каждому тренеру нравятся хорошие игроки

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан перед выездным матчем 37-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» поделился мнением о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Поле Погба.

«Да, мне нравится Погба. Но я не единственный. Каждому тренеру нравятся хорошие игроки, как и любому футбольному болельщику. Поль — игрок «Манчестер Юнайтед», так что не буду говорить о трансферах», — приводит слова Зидана Goal.

Ранее сообщалось, что Зинедин хочет приобрести французского хавбека в ближайшее летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Погба забил 13 голов и отдал 9 результативных передач в 34 встречах.

Матч «Реал Сосьедад» — «Реал» состоится сегодня, 12 мая, в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и начнётся в 19:30 мск.