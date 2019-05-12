«Спартак» — «Уфа»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 12 мая, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Уфа». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Уфа» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ассистентами главного судьи станут Роман Усачев и Алексей Стипиди. В роли резервного рефери выступит Сергей Карасёв.



«Спартак» набрал 43 очка в 27 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (26) — на 14-м месте.