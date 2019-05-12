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«Зенит» — ЦСКА: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00

«Зенит» — ЦСКА: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ

Сегодня, 12 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — ЦСКА на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Москвы. Ассистентами главного судьи станут Алексей Воронцов и Максим Гаврилин. В роли резервного рефери выступит Кирилл Левников.

«Зенит» набрал 58 очков в 27 матчах и досрочно оформил титул чемпиона России. Московский ЦСКА (45) — на 4-м месте.

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