«Зенит» — ЦСКА: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 12 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — ЦСКА на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Москвы. Ассистентами главного судьи станут Алексей Воронцов и Максим Гаврилин. В роли резервного рефери выступит Кирилл Левников.



«Зенит» набрал 58 очков в 27 матчах и досрочно оформил титул чемпиона России. Московский ЦСКА (45) — на 4-м месте.