«Брайтон» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция начнётся в 17:00

Сегодня, 12 мая, в матче 38-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграет с «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистентами главного судьи станут Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. В роли резервного рефери в этом матче выступит Пол Тирни.



«Манчестер Сити» набрал 95 очков в 37 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая «Ливерпуль» на 1 очко. «Брайтон энд Хоув Альбион» (36) — на 17-м месте в таблице чемпионата Англии. В тройку лидеров также входит «Челси» (71).