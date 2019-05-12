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«Зенит» проведёт оставшиеся матчи сезона в футболках с чемпионским шевроном

«Зенит» проведёт оставшиеся матчи сезона в футболках с чемпионским шевроном
Футбол / РПЛ

«Зенит» проведёт оставшиеся матчи сезона-2018/19 в футболках с чемпионским шевроном, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Чемпионская нашивка в виде золотого кубка будет украшать переднюю часть игровой футболки, символизируя победу «Зенита» в текущем сезоне РПЛ. Напомним, на прошлой неделе подопечные Сергея Семака досрочно завоевали титул чемпионов России.

Фото: Официальный сайт «Зенита»

Первую игру в обновлённой форме «Зенит» проведёт сегодня, 12 мая, с московским ЦСКА. Встреча 28-го тура РПЛ состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Зенит» набрал 58 очков в 27 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский ЦСКА (45) — на 4-м месте.

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