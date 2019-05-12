«Зенит» проведёт оставшиеся матчи сезона в футболках с чемпионским шевроном

«Зенит» проведёт оставшиеся матчи сезона-2018/19 в футболках с чемпионским шевроном, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.



Чемпионская нашивка в виде золотого кубка будет украшать переднюю часть игровой футболки, символизируя победу «Зенита» в текущем сезоне РПЛ. Напомним, на прошлой неделе подопечные Сергея Семака досрочно завоевали титул чемпионов России.

Первую игру в обновлённой форме «Зенит» проведёт сегодня, 12 мая, с московским ЦСКА. Встреча 28-го тура РПЛ состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



«Зенит» набрал 58 очков в 27 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский ЦСКА (45) — на 4-м месте.