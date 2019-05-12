«Лестер Сити» — «Челси»: онлайн-трансляция начнётся в 17:00

Сегодня, 12 мая, в матче 38-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» сыграет с лондонским «Челси». Встреча состоится на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистентами главного судьи станут Гари Бесвик и Даррен Кэнн. В роли резервного рефери в этом матче выступит Крейг Поусон.



«Лестер Сити» набрал 51 очко в 37 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (71) — на 3-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнования на данный момент является «Манчестер Сити», набравший 95 очков в 37 матчах.