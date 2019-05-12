«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: онлайн-трансляция начнётся в 17:00

Сегодня, 12 мая, в матче 38-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном». Встреча состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ассистентами главного судьи станут Ли Беттс и Адам Нанн. В роли резервного рефери в этом матче выступит Стюарт Атвелл.



«Ливерпуль» набрал 94 очка в 37 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая «Манчестер Сити» 1 очко. «Вулверхэмптон» (57) — на 7-м месте в таблице чемпионата Англии. В тройку лидеров также входит лондонский «Челси», набравший 71 очко в 37 матчах.