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Буффон не планирует завершать карьеру игрока летом

Буффон не планирует завершать карьеру игрока летом
Футбол / Италия

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон не планирует завершать карьеру игрока предстоящим летом, даже если парижский клуб не продлит с ним контракт, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 41-летний итальянский голкипер рассматривает предложения некоторых клубов, которые сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Напомним, контракт Буффона с «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2019 года. Ранее сообщалось, что парижане не воспользуются возможностью продления действующего с итальянским вратарём ещё на один год.

Буффон перешёл в «ПСЖ» летом прошлого года на правах свободного агента из «Ювентуса». В составе чемпиона Франции в нынешнем сезоне голкипер сыграл 23 матча и пропустил 21 мяч. С командой он выиграл Суперкубок и чемпионат Франции. Ранее он также выступал за «Парму» и «Ювентус». В составе национальной сборной Италии футболист провёл 176 матчей и пропустил 117 голов.

«ПСЖ» не будет продлевать контракт с Буффоном, вратарь уйдёт ближайшим летом
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