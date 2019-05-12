«Атлетико» не получал предложений по Косте и Саулю

Мадридский «Атлетико» пока не получал предложений по форварду Диего Косте и полузащитнику Саулю, сообщает Marca.

Ранее стало известно, что в услугах Сауля заинтересованы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». В контракте игрока прописана сумма выкупа — € 150 млн. В этой кампании 24-летний футболист помог «Атлетико» в 32 встречах испанской Примеры. Хавбек забил 4 мяча и отдал 1 голевой пас.

По информации СМИ, Косту хочет приобрести «Наполи». В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Испании. В его активе 2 гола и 2 результативные передачи.

«Атлетико», набрав 74 очка, занимает второе место в турнирной таблице испанского первенства. Сегодня, 12 мая, «матрасники» проведут игру 37-го тура с «Севильей». Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», начало — в 19:30 мск.