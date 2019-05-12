«Спартак» — «Уфа»: Зобнин и Умяров сыграют с первых минут, Глушаков — в запасе

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Уфы» на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 12 мая, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев, Зобнин, Мельгарехо, Фернандо, Умяров, Зе Луиш.



Запасные: Терёшкин, Поплевченков, Комбаров, Мамин, Глушаков, Игнатов, Ханни, Глушенков, Мелкадзе, Луис Адриано.



«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич, Неделчару, Ванек, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.



Запасные: Шафинский, Сухов, Аликин, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Пауревич, Салатич, Бизяк, Вомбергар.