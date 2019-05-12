Кашперский: сильно разочаровало, что в Европе без связей трудно найти команду

Полузащитник немецкого «Фельбаха» (U19) и молодёжной сборной России Антон Кашперский рассказал, с какими трудностями столкнулся при поисках команды после переезда семьи в Штутгарт.

«Хотел найти команду, представленную в профессиональном футболе. Однако возникли неожиданные трудности. Как оказалось, для игроков старше 13 лет просмотры в академиях профессиональных клубов уже не проводятся. К этому времени команды в Германии уже сформированы и игроки должны сыграться друг с другом в этом составе. Переходы возможны только из одной академии в другую.

На тот момент мне было уже 15 лет, и я везде получал отрицательный ответ, а никаких связей с кем-то, кто мог бы помочь мне с поиском команды, у меня не было. На самом деле я думал, что такая система существует только в России, но, как оказалось, чтобы получить шанс, и в Европе без связей никуда. Это, если честно, меня сильно разочаровало», — приводит слова Кашперского Transfermarkt.