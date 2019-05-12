«Торино» одолел «Сассуоло» в домашнем матче Серии А

В матче 36-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал «Сассуоло». Встреча состоялась на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.



На 17-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, однако нападающий «Торино» Андреа Белотти не сумел его реализовать. Через 10 минут первый гол забил полузащитник «Сассуоло» Мехди Бурабья. Спустя минуту Бурабья получил вторую жёлтую карточку и был удалён. На 56-й минуте ответный гол забил Белотти. Защитник «Сассуоло» Поль Лирола вновь вывел гостей вперёд на 71-й минуте. Через 10 минут форвард туринской команды Симоне Дзадза вновь сравнял счёт. На 82-й минуте победный гол забил Белотти, который оформил дубль.



«Торино» набрал 60 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» (42) — на 10-м месте.