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«Торино» одолел «Сассуоло» в домашнем матче Серии А

«Торино» одолел «Сассуоло» в домашнем матче Серии А
Футбол / Италия

В матче 36-го тура итальянской Серии А «Торино» принимал «Сассуоло». Встреча состоялась на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 17-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, однако нападающий «Торино» Андреа Белотти не сумел его реализовать. Через 10 минут первый гол забил полузащитник «Сассуоло» Мехди Бурабья. Спустя минуту Бурабья получил вторую жёлтую карточку и был удалён. На 56-й минуте ответный гол забил Белотти. Защитник «Сассуоло» Поль Лирола вновь вывел гостей вперёд на 71-й минуте. Через 10 минут форвард туринской команды Симоне Дзадза вновь сравнял счёт. На 82-й минуте победный гол забил Белотти, который оформил дубль.

«Торино» набрал 60 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» (42) — на 10-м месте.

Италия - Серия А. 36-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 13:30 МСК
Торино
Турин
3 : 2
Сассуоло
Сассуоло
0:1 – Бурабья – 27, 1:1 – Белотти – 56, 1:2 – Лирола – 71, 2:2 – Дзадза – 81, 3:2 – Белотти – 82
Удаления: нет – Бурабья, 28
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