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«Тамбов» потерпел поражение в гостевом матче ФНЛ с «Химками»

«Тамбов» потерпел поражение в гостевом матче ФНЛ с «Химками»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» принимали «Тамбов». Встреча состоялась на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 15-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Химок» Аршак Корян. Во втором тайме, на 68-й минуте Корян оформил дубль и увеличил преимущество хозяев в счёте. Таким образом, «Химки» прервали безвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге, которая длилась на протяжении 5 матчей.

Подмосковные «Химки» набрали 50 очков и поднялись на 9-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Тамбов» (67) — на 2-м месте в таблице первенства. Напомним, ранее «Тамбов» и «Сочи» гарантировали себе место в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон.

ФНЛ - Первый дивизион. 36-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
2 : 0
Тамбов
Тамбов
1:0 – Корян – 15, 2:0 – Корян – 68
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