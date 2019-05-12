«Тамбов» потерпел поражение в гостевом матче ФНЛ с «Химками»

В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» принимали «Тамбов». Встреча состоялась на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



На 15-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Химок» Аршак Корян. Во втором тайме, на 68-й минуте Корян оформил дубль и увеличил преимущество хозяев в счёте. Таким образом, «Химки» прервали безвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге, которая длилась на протяжении 5 матчей.



Подмосковные «Химки» набрали 50 очков и поднялись на 9-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Тамбов» (67) — на 2-м месте в таблице первенства. Напомним, ранее «Тамбов» и «Сочи» гарантировали себе место в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон.