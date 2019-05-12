«Брайтон» — «Манчестер Сити»: Зинченко, Стерлинг и Агуэро сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Манчестер Сити» на матч 38-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 12 мая, на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Грау, Даффи, Данк, Бернардо, Кайал, Биссума, Нокар, Джаханбакш, Гросс, Мюррей.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Компани, Лапорт, Зинченко, Марез, Гюндоган, Д. Сильва, Стерлинг, Б. Силва, Агуэро.



«Манчестер Сити» набрал 95 очков в 37 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая «Ливерпуль» на 1 очко. «Брайтон энд Хоув Альбион» (36) — на 17-м месте в таблице чемпионата Англии. В тройку лидеров также входит «Челси» (71).