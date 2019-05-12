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«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: Мане, Ориги и Салах — в атаке хозяев

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: Мане, Ориги и Салах — в атаке хозяев
Футбол / Англия

Тренерские штабы «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона» определились с составами на матч последнего, 38-го тура английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль»: Алисон, Матип, Робертсон, ван Дейк, Александер-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Салах, Мане, Ориги.

Запасные: Миньоле, Гомес, Ловрен, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Старридж, Шакири.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Боли, Коди, Беннетт, Доэрти, Хонни, Дендонкер, Моутинью, Невеш, Жота, Хименес.

Запасные: Радди, Винагре, Килман, Гиббз-Уайт, Кошта, Кавалейру, Траоре.

Матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» состоится сегодня, 12 мая, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ливерпуль», набрав 94 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Вулверхэмптон» (57) — седьмое.

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