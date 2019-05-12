Кононов: надеюсь, Адриано выйдет на поле в матче с «Уфой»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал, чего ожидает от матча 28-го тура РПЛ с «Уфой».



«Никакой проблемы в обороне у нас нет. Если говорить о травмированных, то Рассказов, Кутепов и Боккетти не могут играть, но такая ситуация у нас давно.



Как противостоять умению „Уфы“ забивать в концовках матчей? Только полной концентрацией внимания до свистка. Также нужна строгая дисциплина в отборе мяча. Надо усиливать атаку, натиск на соперника, чтобы они не смогли проводить атаки.



Луис Адриано тренировался в последние дни. Надеюсь, сегодня он выйдет на поле. Он хочет играть сразу, но мы понимаем, что у него ещё не такая готовность. На данный момент он готов только на 30 минут, поэтому рассчитываем на него во втором тайме», — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».