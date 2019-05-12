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Евсеев: «Спартак» можно обыграть за счёт обороны

Евсеев: «Спартак» можно обыграть за счёт обороны
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дал комментарий перед выездным матчем 28-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«Может ли матч со «Спартаком» быть похожим на матч с ЦСКА? Каждая игра разная, потому что соперники исповедуют разные стили. Сегодняшняя игра важна как для нас, так и для соперника.

«Спартак» можно обыграть за счёт обороны, слаженных действий всех 11 игроков. То есть мы должны все вместе обороняться и все вместе атаковать.

Понятно, что соперник будет оказывать давление, будет больше играть у наших ворот, но мы должны иметь возможность выбежать, играть в давление. Если соперник заставляет нас играть в обороне, то будем обороняться, а если возьмём мяч под контроль, то будем атаковать», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

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