Зе Луиш установил личный рекорд результативности в РПЛ за сезон

Форвард «Спартака» Зе Луиш, отличившись забитым мячом в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой», установил личный рекорд результативности за сезон.

Результативный удар в сегодняшней игре стал для 28-летнего нападающего красно-белых уже 9-м по счёту в текущем розыгрыше чемпионата России. Он превзошел своё лучшее достижение в 8 забитых мячей в РПЛ, которое было установлено им в сезоне-2015/16 — дебютном для него в России.

Всего в нынешнем сезоне в составе «Спартака» Зе Луиш сыграл 33 матча, забил 12 матчей и сделал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с московской командой рассчитан до лета 2021 году. В стан красно-белых игрок перешёл летом 2015 года из «Браги». За него российский клуб заплатил € 6,5 млн.