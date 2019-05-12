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Пети: Озил выглядит на поле как мёртвый

Пети: Озил выглядит на поле как мёртвый
Футбол / Англия

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети считает, что «канонирам» необходимы большие изменения в составе команды.

«В «Арсенале» так много игроков, которым нужно покинуть клуб летом. Прошло слишком много времени с тех пор, как команда последний раз боролась за титул. Единственный способ всё исправить — сделать её сильнее.

Унаи Эмери проделал большую работу, сумев дойти до финала Лиги Европы с таким составом. Руководству «Арсенала» нужно дать ему власть. Он не сможет двигаться вперёд с этими футболистами.

Например, что происходит с Месутом Озилом? Он выглядит как мёртвый на поле. Он потерян. Эмери нужно перевернуть эту страницу», — приводит слова бывшего футболиста лондонского клуба Goal.

Агент: Озил останется в «Арсенале» как минимум до 2021 года
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