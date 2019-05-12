Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Зенит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Первый удар по мячу перед матчем «Спартак» — «Уфа» нанёс мальчик из Ирака

Первый удар по мячу перед матчем «Спартак» — «Уфа» нанёс мальчик из Ирака
Футбол / РПЛ

На матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» «Спартак» пригласил 12-летнего мальчика из Ирака по имени Касим Алькадим.

Перед матчем гостю, который в раннем детстве потерял ногу, подорвавшись на мине, была уготована важная роль — сделать первый удар по мячу перед игрой чемпионата России на «Открытие Арене». В России и во всём мире о мальчике узнали после того, как фотография с ним победила на конкурсе имени Андрея Стенина.

Мальчик из Ирака Касим Алькадим
Мальчик из Ирака Касим Алькадим

Идея с приглашением Касима Алькадима в Россию принадлежит МИД РФ. «Спартак» в свою очередь поспособствовал тому, чтобы мальчик, который увлекается футболом, попал на игру команды.

После первого тайма «Спартак» выигрывает у «Уфы» со счётом 1:0. Забитый мяч на счету Зе Луиша.

Зе Луиш установил личный рекорд результативности в РПЛ за сезон
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент