«Арсенал» может увеличить зарплаты Обамеянга и Ляказетта до € 15 млн в год

Лондонский «Арсенал» намерен продлить контракты с габонским нападающим Пьер-Эмериком Обамеянгом и французским форвардом Александром Ляказеттом. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, английский клуб готов увеличить зарплаты обоих игроков до € 15 млн в год. Таким образом, «канониры» надеются удержать их в составе.

29-летний Обамеянг перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 63,75 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 20 голов. Контракт форварда с клубом действует до лета 2021 года.

27-летний Ляказетт перебрался в «Арсенал» летом 2017 года из «Лиона» за € 53 млн. В этом сезоне он провёл 35 матчей в АПЛ, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач. Контракт француза с «канонирами» действует до лета 2022 года.