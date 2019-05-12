«МЮ» не пропустил дома лишь в двух матчах АПЛ — худший результат клуба за 56 лет

«Манчестер Юнайтед» проигрывает «Кардифф Сити» в домашнем матче 38-го тура чемпионата Англии (в данный момент счёт 0:2, идёт второй тайм).

Манкунианцы пропустили голы в 17 из 19 домашних встреч, что является худшим результатам для клуба с сезона-1962/63. Об этом сообщает «твиттер» Gracenote.

После 37 туров «Манчестер Юнайтед», набрав 66 очков, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кардифф Сити» (31) — на 18-м месте. «МЮ» уже потерял шансы попасть в Лигу чемпионов, а «Кардифф Сити» уже вылетел в Чемпионшип.

Напомним, что ранее «Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Барселоне» (0:1, 0:3). Также «дьяволов» постигла неудача в Кубке Англии и Кубке лиги.