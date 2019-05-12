Помощник Семака: ждём Кокорина, но тяжело понять, в какой форме он находится

Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, заявил, что в команде всё ещё ждут возвращения форварда Александра Кокорина, который получил тюремный срок за участие в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.

«Тяжело сейчас понять, сколько Кокорину понадобится времени, чтобы набрать форму. Мы ждём его, он важный футболист, но только по возвращении и детальном обследовании можно будет понять, в какой он форме, в каком психологическом состоянии, как адаптируется к нагрузкам.

Конечно, в команде говорят о суде над Кокориным и Мамаевым. Он же друг футболистов. Грубо говоря, только что был в «Зените», а теперь его нет с нами. Тем более что уровень Кокорина очевиден без обсуждений. Желаем ему как можно быстрее вернуться к нам и в футбол", — сказал Оливейра в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.