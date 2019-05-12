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«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, разгромив «Брайтон»

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, разгромив «Брайтон»
Футбол / Англия

В матче 38-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Брайтон» со счётом 4:1 и защитил чемпионский титул.

Счёт на 27-й минуте открыл Гленн Мюррей, но всего через несколько секунд равновесие восстановил Серхио Агуэро. Через 10 минут гостей вывел вперёд Эмерик Ляпорт. На 63-й минуте третий гол в ворота «Бёрнли» забил Рияд Марез. Окончательный счёт на 72-й минуте установил Илкай Гюндоган.

В параллельном матче «Ливерпуль» на своём поле обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 2:0. Победу мерсисайдцам принёс дубль Садио Мане.

«Манчестер Сити», набрав 98 очков, финишировал на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, став чемпионом второй раз подряд. «Ливерпуль» (97) — на 2-м месте.

Англия - Премьер-лига. 38-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1 : 4
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 – Мюррей – 27, 1:1 – Агуэро – 28, 1:2 – Лапорт – 38, 1:3 – Марез – 63, 1:4 – Гюндоган – 72
Англия - Премьер-лига. 38-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
2 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 – Мане – 17, 2:0 – Мане – 81
Англия - Премьер-лига. 38-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
2 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 – Мане – 17, 2:0 – Мане – 81
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