Семак: не было ни одной шутки о помощи моим бывшим «армейским» коллегам

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России с ЦСКА, который состоится сегодня, 12 мая.

«Сегодня праздник для наших болельщиков и города. Каким он будет — в первую очередь зависит от нашей игры и результата. Всё в наших руках и ногах. Естественно, мы хотим побеждать, а насколько получится — посмотрим.



Конечно, сложно настраивать команду уже после завоевания титула. Примеров очень много, и это ещё раз говорит о том, насколько важна мотивация и концентрация. Есть очень сильные команды со звёздами мирового уровня — им тоже приходится сложно, например „ПСЖ“, „Барселоне“.



У нас все готовы и всегда хотят играть. У Дзюбы никаких проблем не было. Конечно, пропустил много, но готов играть.



Были ли шутки про помощь моим бывшим „армейским“ коллегам? Ни одной», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».