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«МЮ» проиграл, «Тоттенхэм» и «Челси» свои матчи 38-го тура АПЛ свели вничью

«МЮ» проиграл, «Тоттенхэм» и «Челси» свои матчи 38-го тура АПЛ свели вничью
Футбол / Англия

Завершились матчи 38-го тура английской Премьер-лиги.

«Арсенал» в гостях благодаря дублю Пьера-Эмерика Обамеянга одержал победу над «Бернли» (2:1). «Челси» на выезде сыграл в нулевую ничью с «Лестером». «Тоттенхэм Хотспур» дома поделил очки с «Эвертоном» — 2:2. В составе «шпор» голы на счету Эрика Дайера и Кристиана Эриксена. «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» уступил «Кардифф Сити» (0:2).

В итоговой турнирной таблице чемпионата Англии «Челси», набрав 72 очка, стал третьим. «Тоттенхэм Хотспур» замкнул четвёрку лучших команд страны с 71 очком в активе. «Арсенал» стал 5-м (70 очков), а «Манчестер Юнайтед» завершил сезон на 6-й строчке (66).

Англия - Премьер-лига. 38-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
1 : 3
Арсенал
Лондон
0:1 – Обамеянг – 52, 0:2 – Обамеянг – 63, 1:2 – Барнс – 65, 1:3 – Нкетиа – 90+4
Англия - Премьер-лига. 38-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
2 : 2
Эвертон
Ливерпуль
1:0 – Дайер – 3, 1:1 – Уолкотт – 69, 1:2 – Тосун – 72, 2:2 – Эриксен – 75
Англия - Премьер-лига. 38-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
0 : 0
Челси
Лондон
Англия - Премьер-лига. 38-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 : 2
Кардифф Сити
Кардифф
0:1 – Мендес-Лейнг – 23 (пен), 0:2 – Мендес-Лейнг – 54
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