«МЮ» проиграл, «Тоттенхэм» и «Челси» свои матчи 38-го тура АПЛ свели вничью

Завершились матчи 38-го тура английской Премьер-лиги.

«Арсенал» в гостях благодаря дублю Пьера-Эмерика Обамеянга одержал победу над «Бернли» (2:1). «Челси» на выезде сыграл в нулевую ничью с «Лестером». «Тоттенхэм Хотспур» дома поделил очки с «Эвертоном» — 2:2. В составе «шпор» голы на счету Эрика Дайера и Кристиана Эриксена. «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» уступил «Кардифф Сити» (0:2).

В итоговой турнирной таблице чемпионата Англии «Челси», набрав 72 очка, стал третьим. «Тоттенхэм Хотспур» замкнул четвёрку лучших команд страны с 71 очком в активе. «Арсенал» стал 5-м (70 очков), а «Манчестер Юнайтед» завершил сезон на 6-й строчке (66).