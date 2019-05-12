Дворкович: не разговаривал с Федуном о продаже «Спартака»

Президент Международной шахматной федерации и бывший глава оргкомитета по проведению чемпионата мира 2018 года по футболу Аркадий Дворкович поделился мнением об игре «Спартака» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:0).

«На Лигу чемпионов шансы у «Спартака» не очень большие. «Локомотив» с «Краснодаром» своё не упустят. Что касается Лиги Европы, то выходить туда надо в любом случае. «Спартак» сегодня старался играть на результат. Моментов у красно-белых было больше, чем на один гол, но и пропустить тоже могли.



Разговаривал ли с Федуном о продаже «Спартака? Нет, мы просто смотрели футбол.



Что касается игры «Спартака», то она мне не нравится. Команда сейчас находится в переходном периоде, большие перемены в игре. Кононов постепенно строит игру. Сегодня большую часть матча «Спартак» играл на результат. Но Кононов должен продолжать строить команду», — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.