Гончаренко: не могу припомнить, чтобы была когда-то установка играть не в атаку

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий перед матчем 28-го тура РПЛ с «Зенитом».

«О том, на руку ли нам чемпионство „Зенита“, мы сможем ответить после игры. Спадает груз ответственности, играешь раскрепощённо. Но многое зависит от того, что мы будем показывать на поле.

Мы получаем удовольствие от своей работы, а что касается того, зависим мы от других клубов или нет, можно провести параллель: «Ливерпуль» одержал столько побед и набрал столько очков, но не стал чемпионом. Мы принимаем ситуацию такой, какая она есть, и смотрим всегда вперёд.

Вдохновляют ли свежие камбэки в еврокубках? Надо отметить смелость команд, их игру в атаку, красоту футбола — это то, что нравится болельщикам. Мы должны брать самое лучшее из таких игр. Будем ли сегодня играть в атаку? Не могу припомнить, чтобы была когда-то установка играть по-другому. Понятно, что есть Лига чемпионов, когда команда начинает ниже обороняться. Наверное, такие имена, как «Реал», могут давить", — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».