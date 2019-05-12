Евсеев: почему люди из Бразилии начинают что-то рассказывать русским?

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 28-го тура РПЛ со «Спатаком» (0:1).

«Первые 10 минут мы играли на половине поля соперника. Потом «Спартак» перешёл к нашей штрафной. Дали подать. Мы прекрасно знаем, что Зе Луиш умеет исполнять такие эпизоды, но один дал подать, а другой дал выпрыгнуть. Пропустили. Что касается игры от обороны, то соперник вынуждал нас обороняться. А во втором тайме защищался уже «Спартак», предпочитая вылетать в контратаки. Мы проводили атаки, но, имея моменты, их не использовали. Поэтому проиграли 1:0.

Правда ли, что в перерыве ходил к раздевалке «Спартака» успокоить Фернандо, который провоцировал Карпа? Я не ходил. Но почему люди из Бразилии начинают что-то рассказывать русским? Вот и всё. А что я ему сказал, это секрет", — передаёт слова Евсеева корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.