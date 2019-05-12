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Тимощук: Ракицкий прямые стандарты не тренирует, у него это врождённый талант

Тимощук: Ракицкий прямые стандарты не тренирует, у него это врождённый талант
Футбол / РПЛ

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением о защитнике команде Ярославе Ракицком.

«Я сам не покупал Ракицкого, но разговаривал с Яриком. Мы обсуждали этот переход, и он был сам заинтересован. Наша задача — укреплять команду. Я ему сказал, что мой 44-й номер — это большая ответственность, но пока, думаю, у него неплохо получается.

Правда ли, что я с ним поработал над стандартами? Ракицкий так исполняет стандарты, что с ним не надо работать. С другой группой футболистов мы, конечно, работаем над стандартами перед каждым матчем. Тщательно готовимся к сопернику. Но Ракицкий прямые стандарты не тренирует, у него это врождённый талант.

Ракицкий и в „Шахтёре“ достаточно много стандартов исполнял. Но там был Срна, который хорошо бил с правой ноги. У нас тоже есть очень качественные исполнители стандартных положений, поэтому мы в сезоне забили очень много голов с прямых штрафных. Это говорит о качестве футболистов, их концентрации», — сказал Тимощук в эфире телеканала «Матч Премьер».

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