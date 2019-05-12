Прядкин: Галицкий тоже говорит, что цена VAR достаточно кусачая

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с внедрением в РПЛ системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Готовность арбитров под VAR у нас есть, обсуждается вопрос технической готовности. Важный вопрос в том, чтобы договориться с основным вещателем. Один подрядчик по VAR отечественный и два зарубежных. Один из них тот, которого использовала ФИФА. Сейчас вся нагрузка лежит на клубах РПЛ, поэтому выясняем цены. Клубы у нас разные и по правовому полю, и по финансовым возможностям. Вчера разговаривал с Галицким. Он тоже говорит, что цена достаточно кусачая. Всё упирается в цену», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, впервые в российском футболе VAR использовался 3 апреля текущего года в первом полуфинальном матче Кубка России «Урал» – «Арсенал».