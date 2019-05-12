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Кононов оценил игру Умярова в дебютном матче за «Спартак»

Кононов оценил игру Умярова в дебютном матче за «Спартак»
Футбол / РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился мнением об игре полузащитника Наиля Умярова в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:0).

«Умярова нужно поздравить с дебютом. Это игрок юношеской сборной России, её капитан. Провёл сегодня первый матч, сделал это хорошо. Он был травмирован, но сейчас солидно смотрится на тренировках. Выпал Гулиев из-за карточек — дали проявить себя Умарову. Он справился. Ошибки были, но несущественные. Как по мне, Наиль отыграл очень полезно», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

В этой встрече 18-летний Умяров провёл на поле все 90 минут.

«Спартак», набрав 46 очко, поднялся на четвёртое место в чемпионате России.

Кононов: «Спартак» был по всем показателям выше «Уфы»
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