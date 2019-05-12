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Кононов: почему Адриано летал в Дубай? Он может хоть на Луну улететь в выходные!

Кононов: почему Адриано летал в Дубай? Он может хоть на Луну улететь в выходные!
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 28-го тура чемпионата России с «Уфой» (1:0) прокомментировал информацию, что бразильский нападающий Луис Адриано во время восстановления после своей травмы летал в Дубай.

«У него нужно спросить. У него было два выходных, он может распоряжаться ими как хочет. Хоть улететь на Луну! Вы меня спросите сейчас, чем он там занимался. Но я не спрашивал его, чем он занимался. У него есть индивидуальные задания, он их выполнял. Сегодня, как видите, он даже вышел на игру. И я доволен его действиями», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

В нынешнем сезоне 32-летний Адриано провёл в Российской Премьер-Лиге 22 матча, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

Кононов: «Спартак» был по всем показателям выше «Уфы»
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