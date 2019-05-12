Прядкин: был уверен, что «Анжи» доиграет сезон, ведь РПЛ помогла им финансово

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с «Анжи», который испытывает серьёзные финансовые проблемы.

«Я был уверен, что «Анжи» доиграет до конца сезона, ведь мы им помогли финансово. Но я за то, чтобы было больше частных клубов. Потому что частники всё понимают, что и за что. Когда же клуб принадлежит региону, при смене руководства региона сразу начинаются неопределённости, но не хочу никого сейчас обижать. Просто приходит новый человек, который любит хоккей, бадминтон или любой другой вид спорта», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В турнирной таблице чемпионата России «Анжи» занимает предпоследнее, 15-е место с 20 очками в активе.