Бывший главный тренер «Анжи» Сафаров пережил клиническую смерть

Бывший главный тренер «Анжи» Рафаэль Сафаров пережил клиническую смерть в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Телеграм-канал» Mash.

По информации источника, 71-летний специалист поступил в одну из столичных больниц с диагнозом туберкулёз. Состояние больного оценивалось как плохое, в результате тренер был переведён в туберкулёзную реанимацию. Тем не менее врачам не удалось предотвратить у больного клиническую смерть.

В этой ситуации дочь Сафарова, не справившись с эмоциями и посчитав, что её отцу отказываются оказывать помощь, ворвалась в отделение и напала на одного из врачей с кулаками. В настоящее время она находится в полиции, за жизнь тренера борются медики.

Сафаров возглавлял «Анжи» в сезоне-1994/95.