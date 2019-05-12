Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Зенит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бывший главный тренер «Анжи» Сафаров пережил клиническую смерть

Бывший главный тренер «Анжи» Сафаров пережил клиническую смерть
Футбол / РПЛ

Бывший главный тренер «Анжи» Рафаэль Сафаров пережил клиническую смерть в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Телеграм-канал» Mash.

По информации источника, 71-летний специалист поступил в одну из столичных больниц с диагнозом туберкулёз. Состояние больного оценивалось как плохое, в результате тренер был переведён в туберкулёзную реанимацию. Тем не менее врачам не удалось предотвратить у больного клиническую смерть.

В этой ситуации дочь Сафарова, не справившись с эмоциями и посчитав, что её отцу отказываются оказывать помощь, ворвалась в отделение и напала на одного из врачей с кулаками. В настоящее время она находится в полиции, за жизнь тренера борются медики.

Сафаров возглавлял «Анжи» в сезоне-1994/95.

Прядкин: был уверен, что «Анжи» доиграет сезон, ведь РПЛ помогла им финансово
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент