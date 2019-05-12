Фанаты «Зенита» вывесили баннер «Русский чемпион»

Болельщики «Зенита» на матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (в данный момент счёт 0:0, идёт первый тайм) вывесили баннер, посвящённый завоеванию командой чемпионского титула.

«Русский чемпион», — гласит надпись на баннере, на котором изображён символ Санкт-Петербурга лев с чемпионским кубком Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» досрочно обеспечил победу в чемпионате России. После 27 туров команда Сергея Семака набрала 58 очков. ЦСКА ведёт борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. На счету подопечных Виктора Гончаренко 45 очков.

Матч «Зенит» — ЦСКА проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Матч обслуживает арбитр Евгений Турбин.