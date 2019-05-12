Игбун: сохраним место в Премьер-Лиге

Форвард «Уфы» Сильвестр Игбун прокомментировал поражение «Спартаку» (0:1) в матче 28-го тура РПЛ.

«Игра была равна. Преимущество «Спартака» состояло в быстром забитом мяче, что вынудило нас больше атаковать и пытаться сравнять счёт. Но тяжело выиграть, не создавая много моментов и не реализовывая их.

Мы неплохо играем в концовках матчей, потому что хорошо готовы. В таких случаях бежишь вперёд до последней секунды, давишь и атакуешь. «Спартак» же, наоборот, пропускал на последних минутах. Сегодня нам надо было играть так же. К сожалению, не получилось создать «Спартаку» проблемы. Не скажу, что мы должны были побеждать, но на ничью вполне могли рассчитывать.

Я уверен, мы сохраним место в Премьер-Лиге после стыковых матчей. Нам необходимо думать о ближайших играх. Пока мы не знаем своего соперника по стыкам", — передаёт слова Игбуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.