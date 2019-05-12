Мане, Салах и Обамеянг стали лучшими бомбардирами АПЛ

Лучшими бомбардирами текущего розыгрыша английской Премьер-лиги стали Садио Мане, Мохамед Салах (оба — «Ливерпуль») и Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»).

Каждый из них завершил текущий сезон в АПЛ с 22 забитыми мячами в активе. Четвёртым с 21 голом стал Серхио Агуэро («Манчестер Сити»). При этом Салах принял участие во всех 38 играх, Мане и Обамеянг — в 36, а форвард «горожан» — в 33. В среднем на гол Агуэро требовалось 118 минут, Обамеянгу — 124 минуты, Мане — 140 минут, Салаху — 148 минут.

Что касается забитых мячей с пенальти, то Обамеянг реализовал с 11-метровой отметки 4 удара, Салах — 3, Агуэро — 2, а Мане все свои голы забивал с игры.

Напомним, в прошлом сезоне лучшим бомбардиром АПЛ стал Салах с 32 голами.