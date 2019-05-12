«Брат» Глушаков, удивление Кононова и анти-Fan ID. Лучшие фото победы «Спартака»

12 мая в Москве на стадионе «Открытие Арена» завершился матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Уфой». Минимальную победу в игре одержали хозяева.



Единственный гол в матче был забит на 11-й минуте. Лоренсо Мельгарехо вырезал подачу в центр штрафной с правого фланга, а Зе Луиш в высоченном прыжке головой вколотил мяч в угол ворот.



Победа позволила «Спартаку» обойти «Арсенал» в турнирной таблице чемпионата России и вернуться на 5-е место. Подопечные Олега Кононова набрали 46 очков. «Уфа» занимает 14-е место. На счету подопечных Вадима Евсеева 26 очков.



В оставшихся двух турах «Спартак» в гостях сыграет с «Крыльями Советов» и «Оренбургом». «Уфа» встретится с «Оренбургом» (дома) и «Локомотивом» (на выезде).



Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Уфа» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Эдгара Брещанова и Александра Сафонова.