Прядкин: понравилось, как всё было организовано на матче «Зенит» — ЦСКА

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин поделился мнением об организации матча 28-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА (в данный момент счёт 1:1, идёт второй тайм).

«Мы с нашим генеральным партнёром сегодня бросили машины и прошлись по центральным аллеям у стадиона. Я впервые прошёлся пешком. Нам очень понравилось, как всё было организовано. Может, расстояние для маленьких детей и людей с ограниченными возможностями и большое, но мы прошли его с удовольствием. Посмотрели на аттракционы и программу, которую проводят перед стадионом.



Видно, какой интерес вызвал этот матч. Службы доложили о заполняемости. Стадион полный, матч интересный. Всем повезло, что именно на матче таких сильных команды будет вручен Кубок чемпионов. Игра топовая, пусть результат чемпионства уже известен. Результат? Не будем загадывать. Встретил Семака, настрой у него боевой. Никаких поблажек никому.



Поздравляю всех с чемпионством «Зенита». Впереди Лига чемпионов. Скоро стартует новый сезон с матча за Суперкубок. Пока по прогнозам планируем сыграть на стадионе «Динамо». 26 мая они сыграют тестовый матч-открытие. Там, насколько известно, хотят сделать обширную программу. А затем сыграем Суперкубок 6 июля уже.



Вопрос с Fan ID продолжает обсуждаться, есть поручения, рабочая группа, все участвуют по этому вопросу, но я комментировать на данный момент ничего не хочу», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.