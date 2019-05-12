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Матч «Зенит» — ЦСКА собрал рекордное число болельщиков в сезоне-2018/19

Матч «Зенит» — ЦСКА собрал рекордное число болельщиков в сезоне-2018/19
Футбол / РПЛ

На матче 28-го тура чемпионата России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА (в данный момент счёт 1:1, идёт второй тайм) присутствуют 61 494 зрителей, и это является рекордом нынешнего сезона. Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Счёт был открыт на 30-й минуте. Автором гола стал Иван Обляков. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Марио Фернандес. Через 8 минут равновесие восстановил Себастьян Дриусси, которому ассистировал Артём Дзюба.

Такая посещаемость является рекордной для «Газпром Арены», который был введён в эксплуатацию 29 декабря 2016 года.

«Зенит» досрочно обеспечил победу в чемпионате России. После 27 туров команда Сергея Семака набрала 58 очков. ЦСКА ведёт борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. На счету подопечных Виктора Гончаренко 45 очков.

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