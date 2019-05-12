Умяров: будет приятно, если ЦСКА проиграет «Зениту», но и и нам надо побеждать

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассчитывает, что «Зенит» обыграет ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ.

«Почему у «Спартака» Кононова пока не слишком получается игра в короткий и средний пас? Мы должны играть и так, и через быстрые атаки. Футбол прогрессирует. Можно уметь играть и в быстрый пас, и через комбинационные атаки, и где-то придержать мяч. Ничего плохого в этом не вижу.

Будет приятно, если ЦСКА проиграет «Зениту», но прежде всего нам самим нужно выигрывать два матча и оставаться как минимум на пятом месте. А там уже от результата будет зависеть: пятое, четвёртое или, может быть, третье.

Переходя в «Спартак», ожидал ли, что будем бороться только за Лигу Европы? Это футбол, случается всякое. Бывают поражения и победы. Сейчас довольно сложный период. В весенней части было мало побед, сейчас выправляем ситуацию. Где-то не хватало удачи, иногда чуть опускались во вторых таймах. Это уже было, а сейчас есть то, что есть.

Не сказал бы, что с реализацией у «Спартака» всё печально. Да, моменты создаём и упускаем. Надеюсь, и на нашей стороне удача когда-нибудь окажется. Да, именно солнце взойдёт. Уверен, в ближайших матчах", — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.