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«Зенит» обыграл ЦСКА благодаря дублю Дриусси и трём голевым передачам Дзюбы

«Зенит» обыграл ЦСКА благодаря дублю Дриусси и трём голевым передачам Дзюбы
Футбол / РПЛ

В матче 28-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл ЦСКА со счётом 3:1. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Обслуживал матч арбитр Евгений Турбин из Москвы.

Счёт был открыт на 30-й минуте. Автором гола стал Иван Обляков. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Марио Фернандес. Через 8 минут равновесие восстановил Себастьян Дриусси, которому ассистировал Артём Дзюба. На 62-й минуте петербургский клуб вывел вперёд Эмилиано Ригони. Голевую передачу вновь отдал Дзюба. В концовке встречи третий гол в ворота «армейцев» с паса Дзюбы забил Дриусси.

«Зенит», набрав 61 очко, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Клуб уже обеспечил себе чемпионский титул. ЦСКА (45) — на пятом месте.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Ростовом». Матч состоится 19 мая. ЦСКА предстоит домашняя игра с «Ахматом», которая пройдёт 18 мая.

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
3 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 – Обляков – 30, 1:1 – Дриусси – 38, 2:1 – Ригони – 62, 3:1 – Дриусси – 86
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