«Зенит» обыграл ЦСКА благодаря дублю Дриусси и трём голевым передачам Дзюбы

В матче 28-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл ЦСКА со счётом 3:1. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Обслуживал матч арбитр Евгений Турбин из Москвы.

Счёт был открыт на 30-й минуте. Автором гола стал Иван Обляков. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Марио Фернандес. Через 8 минут равновесие восстановил Себастьян Дриусси, которому ассистировал Артём Дзюба. На 62-й минуте петербургский клуб вывел вперёд Эмилиано Ригони. Голевую передачу вновь отдал Дзюба. В концовке встречи третий гол в ворота «армейцев» с паса Дзюбы забил Дриусси.

«Зенит», набрав 61 очко, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Клуб уже обеспечил себе чемпионский титул. ЦСКА (45) — на пятом месте.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Ростовом». Матч состоится 19 мая. ЦСКА предстоит домашняя игра с «Ахматом», которая пройдёт 18 мая.