«Зениту» вручили чемпионский кубок РПЛ

Футболистам «Зенита» вручили чемпионский кубок за победу в чемпионате России нынешнего сезона.

Награждение состоялось после окончания матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, в котором «Зенит» одержал победу со счётом 3:1.

Напомним, что «Зенит» гарантировал себе чемпионский титул за три тура до окончания чемпионата России. Для петербургского клуба титул стал пятым в истории. Ранее «Зенит» завоёвывал золотые медали в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Также клуб из Санкт-Петербурга становился чемпионом СССР в 1984 году.

Чаще «Зенита» чемпионами России становились только «Спартак» (10) и ЦСКА (6).

Главный тренер команды Сергей Семак стал первым в российской истории, кому удалось стать чемпионом в качестве футболиста и наставника.