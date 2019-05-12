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«Зениту» вручили чемпионский кубок РПЛ

«Зениту» вручили чемпионский кубок РПЛ
Футбол / РПЛ

Футболистам «Зенита» вручили чемпионский кубок за победу в чемпионате России нынешнего сезона.

Награждение состоялось после окончания матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, в котором «Зенит» одержал победу со счётом 3:1.

Фото: ФК «Зенит»

Напомним, что «Зенит» гарантировал себе чемпионский титул за три тура до окончания чемпионата России. Для петербургского клуба титул стал пятым в истории. Ранее «Зенит» завоёвывал золотые медали в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Также клуб из Санкт-Петербурга становился чемпионом СССР в 1984 году.

Чаще «Зенита» чемпионами России становились только «Спартак» (10) и ЦСКА (6).

Главный тренер команды Сергей Семак стал первым в российской истории, кому удалось стать чемпионом в качестве футболиста и наставника.

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