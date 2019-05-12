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«Реал», отыграв более тайма в меньшинстве, уступил «Реалу Сосьедад»

«Реал», отыграв более тайма в меньшинстве, уступил «Реалу Сосьедад»
Футбол / Испания

Завершился матч 37-го тура испанской Примеры между «Реалом Сосьедад» и «Реалом». Встреча проходила в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта». Победу в игре одержали хозяева со счётом 3:1.

Гости из Мадрида забили первыми: на 6-й минуте передачу Карима Бензема в гол воплотил Браим Диас. Однако в дальнейшем забивали только хозяева. На 26-й минуте Микель Мерино счёт сравнял. На 57-й Хосеба Сальдуа вывел «Реал Сосьедад» вперёд, а ещё через 10 минут точку в матче поставил Андер Барренечеа.

Отметим, что с 39-й минуты «Реал» играл в меньшинстве. За игру рукой в своей штрафной с поля был удалён Хесус Вальехо. Виллиан Жозе, исполняя пенальти, назначенный за это нарушение, пробил по центру. Тибо Куртуа парировал мяч.

Испания - Примера. 37-й тур
12 мая 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
3 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 – Диас – 6, 1:1 – Мерино – 26, 2:1 – Сальдуа – 57, 3:1 – Барренечеа – 67
Удаления: нет – Вальехо, 39
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