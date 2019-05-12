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Жирков: всегда приятно обыграть ЦСКА

Фото: РИА Новости
Жирков: всегда приятно обыграть ЦСКА
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Всегда приятно обыграть ЦСКА, тем более в такой день — чемпионский. Мы показали, что на сегодняшний день мы лучшая команда в России. Поначалу у „армейцев“ было преимущество, они забили мяч. Наверное, нас это раззадорило, поскольку в этот день невозможно не выиграть. Всегда приятно выиграть титул на закате карьеры», — сказал Жирков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Жирков выступал за ЦСКА в период с 2004 по 2009 год. Всего в составе «армейского» клуба он сыграл 195 матчей и забил 21 гол. Со столичной командой он выиграл 11 трофеев, в том числе Кубок УЕФА в сезоне-2004/05.

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