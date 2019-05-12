Дюков поздравил «Зенит» с чемпионством

Президент РФС Алесандр Дюков поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.

«Зенит» — чемпион! Поздравляю с яркой, убедительной и заслуженной победой в чемпионате России. Замечательно, что в этой победе приняли участие игроки сборной России и то, что команду к победе привёл молодой российский тренер Сергей Семак. Поздравляю с возвращением в Лигу чемпионов", — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит» одержал победу в чемпионате России досрочно. После 28 туров в активе сине-бело-голубых 61 очко. «Локомотив», который занимает 2-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, отстаёт от команды Сергея Семака на 9 очков. В оставшихся матчах РПЛ «Зенит» сыграет с «Ростовом» (в гостях) и «Енисеем» (дома).