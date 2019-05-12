Дзюба: у меня никогда раньше не было ассистентского хет-трика

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:1), а также поделился эмоциями от завоевания чемпионского титула.

«У меня никогда раньше не было ассистентского хет-трика. Честно говоря, когда сделал два, думал о третьем. Поэтому не менялся. Была небольшая опасность, но спасибо медицинской бригаде, которые меня подняли. Было под вопросом участие буквально ещё вчера. Конечно я настоял. По-другому никак. Такой матч — незабываемый, и с ЦСКА было принципиально сыграть.



Это чемпионство — мечта детства, карьеры. Всегда мечтал выиграть чемпионат России, и я очень счастлив это сделать. Все матчи были тяжёлые, но самый памятный — с „Краснодаром“. Это был ключевой момент, когда мы поняли, что находимся в шаге от чемпионства. Проиграй мы там или сыграй вничью, всё было бы страшно. А так на кураже обыграли „Динамо“ и Самару», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч ТВ».