Нобоа: это мой третий титул, но ощущается так, будто он первый

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился эмоциями от завоевания титула чемпиона России.



«У меня просто нет слов. Это мой третий титул, но ощущается так, будто он первый. После такой травмы опять начал играть, дальше вновь травма. Сегодня чувствую себя самым счастливым. Лучше просто не бывает. Каждое чемпионство было сложным. Легко вообще не бывает.



Нынешний „Зенит“ — это, на мой взгляд, не команда, а семья. Тренер, руководители, футболисты и даже те, кто помогает чистить бутсы, — это реально семья. Я здесь очень счастлив», — сказал Нобоа в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее 34-летний Нобоа дважды становился чемпионом России в составе «Рубина». В этом сезоне он провёл 11 матчей в РПЛ и отдал одну результативную передачу.